Darb Race : Première édition sportive entre mer et soleil à Dar Bouazza

L’association Darb Event organise le dimanche 8 décembre la première édition de Darb Race, une course qui propose deux distances, 10 et 21 km, dans le cadre exceptionnel du littoral de Dar Bouazza. Cet événement se veut à la fois une célébration sportive et une mise en lumière d’une région en pleine transformation, alliant patrimoine et modernité.

«Le sport est un levier de développement incontournable. À l’heure où le Maroc s’apprête à accueillir de grands événements sportifs, il est de notre responsabilité de contribuer à cette dynamique à travers des initiatives accessibles et fédératrices», explique Moulay Ahmed Iraqui, président de Darb Event.

Portée par des sportifs et des entrepreneurs engagés, la Darb Race se distingue par une organisation rigoureuse. Le parcours, plat et entièrement homologué, sera sécurisé et piétonnisé, avec des stations de ravitaillement et des animations musicales. L’objectif est d’offrir aux 2 000 participants attendus une expérience de course aux standards internationaux.

«Nous nous inspirons des meilleures pratiques vues à l’étranger pour garantir un événement de qualité, tant sur le parcours que dans les services proposés, grâce au soutien des coureurs, des sponsors et des autorités locales», ajoute Farid Benlafdil, directeur de la course.

L’événement s’inscrit également dans une démarche écologique et solidaire. Une opération de nettoyage de plage est prévue le 24 novembre, et 200 dossards solidaires seront offerts à des participants locaux. La Darb Race promet ainsi d’allier performance sportive, respect de l’environnement et inclusion sociale, tout en offrant un moment convivial dans un cadre exceptionnel.