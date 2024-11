Un corps retrouvé au large de Nador après une tentative de migration à la nage vers Melilla

Deux semaines après sa disparition, le corps d'un jeune Marocain a été retrouvé dans les eaux de Nador, suite à une tentative de migration à la nage vers l'enclave espagnole de Melilla à la recherche d'une vie meilleure.

Mohamed, âgé de 29 ans et originaire de la ville de Nador, a décidé le jeudi 7 novembre de partir de la région de Beni Ansar vers Melilla à la nage. Sa famille et ses amis n'avaient plus eu de nouvelles de lui depuis.

Selon des sources de la Garde civile espagnole, sa famille a contacté les autorités après sa disparition, sans obtenir plus d'informations. Les autorités ont rapporté que le jeune homme n'a pas pu traverser les eaux territoriales, rendant difficile sa localisation.