"Weld Chinwiya" placé en détention dans la prison Oukacha

Le Procureur général près le Tribunal de Première Instance de Casablanca a ordonné mercredi la détention du youtubeur marocain Reda El Bouzidi, connu sous le nom de «Weld Chinwiya», dans la prison Oukacha (Casablanca), ainsi qu'une autre femme nommée «Bent Abbas».

L'ordre de détention est intervenu après que «Weld Chinwiya» a comparu devant le Procureur général avec sa mère, ses frères et sœurs, et «Bent Abbas», faisant face à plusieurs chefs d'accusations : «insultes, violation de la vie privée d'autrui par la publication d'allégations en utilisant des systèmes d'information à des fins de diffamation, atteinte aux biens d'autrui, menaces, trouble à l'intérieur d'une installation de sécurité, et menace de commettre un crime».

Ces derniers jours, des enregistrements audio attribués à «Weld Chinwiya» sont apparus sur les réseaux sociaux, indiquant sa potentielle implication dans une affaire de «traite des êtres humains». Les autorités ont ouvert une enquête à cet égard, en attendant les résultats de l'examen technique en cours de ses appareils mobiles.