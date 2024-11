Upfund lève 1,3 million d’euros pour révolutionner l’immobilier professionnel avec l’IA

La startup française Upfund, spécialisée dans l’analyse de données et l’intelligence artificielle appliquées à l’immobilier d’entreprise, a bouclé une levée de fonds de 1,3 million d’euros. Cet investissement, soutenu par Bpifrance, CDG Invest et MNF Ventures (pour le Maroc), ainsi que plusieurs business angels des secteurs technologique et immobilier, vise à accélérer le développement de sa technologie GeoAI et à transformer un marché estimé à 7,2 trillions de dollars.

Grâce à cette levée de fonds, Upfund ambitionne d’améliorer la transparence et l’accessibilité de l’immobilier professionnel. La startup entend renforcer ses équipes de R&D pour enrichir ses bases de données et accélérer la commercialisation de ses solutions. Sa technologie GeoAI permet d’analyser et de cartographier en temps réel des données complexes, offrant ainsi des insights géospatiaux précis aux investisseurs, agents immobiliers et autres professionnels du secteur.

Selon Mehdi Bakkali, CEO d’Upfund, l’intelligence artificielle ne peut porter ses fruits qu’avec une structuration rigoureuse des données. «Il n’y a pas d’IA sans data», souligne-t-il, insistant sur la nécessité pour le secteur immobilier de s’équiper rapidement pour rester compétitif dans un environnement en mutation rapide.

Bereme Lardjane, cofondateur et COO, affirme qu’Upfund veut éliminer l’opacité du marché immobilier professionnel en fournissant des données fiables et accessibles. «Notre engagement est de bâtir un marché de confiance grâce à la donnée», explique-t-il.

Fondée en 2022, Upfund se positionne comme le “Bloomberg de l’immobilier”. Avec ce nouveau financement, la startup prévoit de développer des outils d’analyse toujours plus performants et de multiplier les fonctionnalités de sa plateforme, contribuant ainsi à la transformation numérique d’un secteur en pleine évolution.