Maroc : L’ANSS lance son premier Conseil d’administration et valide son plan d’action 2025

L’Agence nationale du soutien social (ANSS) a tenu, ce mercredi 20 novembre, son premier Conseil d’administration, marquant une avancée majeure dans l’institutionnalisation des aides sociales comme pilier de l’État social. Créée sous les Hautes Orientations Royales et placée sous la tutelle du ministère chargé du Budget, l’ANSS est chargée de déployer les politiques de soutien social, notamment le programme des aides directes lancé fin 2023.

Présidée par le Chef du gouvernement, cette réunion inaugurale a permis de valider le plan d’action 2025, le budget prévisionnel, l’organigramme de l’agence et le statut de son personnel. La directrice générale de l’ANSS, Wafaa Jemali, a présenté les priorités pour assurer le lancement opérationnel de l’institution.

Engagée dans une gestion équitable et transparente, l’ANSS s’appuie sur des garanties d’indépendance, avec la nomination de trois administrateurs indépendants, en plus des représentants des principaux ministères concernés (Intérieur, Santé, Éducation, Emploi, Solidarité) et du Haut-Commissariat au Plan.

Ce Conseil d’administration symbolise un consensus autour du rôle stratégique de l’ANSS, visant à instaurer un modèle de protection économique et de prospérité sociale. L’objectif : garantir une distribution efficace des aides aux populations les plus vulnérables, tout en assurant une gouvernance exemplaire.