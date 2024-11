Backyard ultra Morocco : Nouveau record de distance national avec 247km

La 4ème édition de la Morocco Backyard Ultra, une compétition qui allie endurance, résilience et performance, a établi un nouveau record de distance au Maroc. Mohammed Sahih a établi un nouveau record avec 37 boucles, soit un total de 247 kilomètres parcourus. Cette performance exceptionnelle n’aurait cependant pas été possible sans le rôle déterminant du second, Mohammed Alaoui, qui a terminé sa course après 36 boucles.

Ce événement unique a offert aux athlètes marocains une occasion en or de se qualifier pour représenter leur pays lors du Championnat du Monde Backyard Ultra 2026.

La Morocco Backyard Ultra a rassemblé des participants de trois nationalités – marocaine, française et belge – autour d’un défi aussi simple que redoutable : parcourir des boucles de 6,7 kilomètres en moins d’une heure, encore et encore, jusqu’à ce qu’il ne reste qu’un seul vainqueur. L’absence de limite de temps impose aux coureurs de repousser leurs limites physiques et mentales dans une compétition où la stratégie est aussi importante que l’endurance.

La Backyard Ultra a été créée par Gary “Lazarus Lake” Cantrell, un ultramarathonien américain connu pour sa créativité dans l’organisation de courses d’endurance extrêmes, notamment la légendaire Barkley Marathons.