France : Une délégation de la direction générale d’armement s’est rendue au Maroc

Une délégation militaire française, conduite par le colonel Frédéric Dodet, chef de la sous-direction Afrique et Moyen-Orient au sein de la Direction Générale de l’Armement (DGA), s’est rendue au Maroc, du 12 au 14 novembre.

«Cette visite officielle s'inscrit dans le cadre d'un plan global de coopération et d'échange d'expériences, ainsi que de développement des capacités militaires», indiquent les Forces armées royales (FAR).

Ce déplacement intervient deux semaines après la visite d’État du président français, Emmanuel Macron, au Maroc, marquée notamment par des entretiens entre le ministre de la Défense, Sébastien Lecornu, et le ministre délégué auprès du chef du gouvernement, chargé de l'Administration de la Défense nationale, Abdeltif Loudyi, ainsi que l’inspecteur général des FAR, le général Mohammed Berrid.

L’arrivée de la délégation française de la DGA a coïncidé avec la clôture de la 2e édition de l’exercice militaire des troupes de montagne franco-marocain.

Pour rappel, des médias français avaient annoncé qu’Airbus Helicopters et le Maroc négocient une commande importante de Caracal, jusqu'à 18 appareils (12 pour l'armée de l'air et 6 pour la gendarmerie), soit un contrat estimé entre 600 et 800 millions d'euros.