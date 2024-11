Le niveau d’anglais au Maroc enregistre une hausse constante, mais reste faible

Avec le faible score de 479 points sur 1 000, le Maroc occupe la 76e place mondiale en matière de compétence en anglais, sur 116 pays et régions dont l’anglais n’est pas la langue maternelle. Selon l’indice de d’Education First, le royaume a maintenu une performance constante au cours des trois dernières éditions, avec 478 points en 2023 et 2022 et 477 en 2021.

Considéré comme le plus grand classement mondial des pays et régions en fonction des compétences en anglais, l’indice classe les pays en cinq niveaux : «très haut», «haut», «moyen», «faible» et «très faible». Le Maroc se classe dans la catégorie «faible», qui regroupe les pays ayant le moins de maîtrise linguistique.

Mais au niveau de l’Afrique, le Maroc se classe neuvième, derrière l’Afrique du Sud, le Kenya, le Nigéria, le Ghana, l’Ouganda, la Tunisie et la Tanzanie, mais devant l’Algérie, l’Égypte, la Libye, le Sénégal et le Soudan.

Par ville au Maroc, Rabat a le score le plus élevé avec 510 points, suivie d’El Jadida (497), de Casablanca (494), de Tétouan et Marrakech (491) et de Tanger (489). Au niveau des régions, Casablanca-Settat est en tête avec 494 points, elle est suivie de Rabat-Salé-Kénitra (493), de Marrakech-Safi (488), de Tanger-Tétouan-Al Hoceïma (485), de Fès-Meknès (476), puis de Souss-Massa (472).

Par genre, les hommes enregistrent de meilleurs résultats que les femmes, avec une moyenne respectivement de 487 points sur 1000 contre 471.

Cette édition du classement s’est basée sur un test réalisé auprès de plus de 2,1 millions de personnes dans plus de 116 pays et territoires. L’âge moyen de l’échantillon mondial était de 26 ans.

À l’échelle mondiale, les Pays-Bas se classent au premier rang, suivis de la Norvège, de Singapour, de la Suède et de la Croatie. De leur côté, le Rwanda, la Côte d’Ivoire, la Somalie et le Yémen sont en bas du bas du classement.