Bank of Africa UK finalise une levée de fonds de 300 M$ pour Africa Finance Corporation (AFC)

Bank of Africa (BOA) Unigted Kingdom (UK) a finalisé avec succès une levée de fonds de 300 millions de dollars (MUSD) auprès de sept banques indiennes de premier plan pour le compte de Africa Finance Corporation (AFC).

«Mandatée par Africa Finance Corporation (AFC) et agissant en tant qu’unique chef de file et teneur de livre, Bank of Africa Unigted Kingdom (UK) a finalisé avec succès une levée de fonds de 300 millions de dollars auprès de sept banques indiennes de premier plan pour le compte de AFC, principal fournisseur de solutions d’infrastructure en Afrique», indique BOA dans un communiqué.

Elargissant les partenariats mondiaux de l’AFC, cette levée de fonds a été sursouscrite de 50%, reflétant la capacité croissante de AFC à mobiliser des capitaux mondiaux ainsi que le positionnement de BOA comme banque panafricaine de premier plan totalement engagée dans la mobilisation de fonds à l’international au service du développement du continent africain.

A cet égard, Said Adren, administrateur directeur général de BOA UK, a souligné l’importance de cette opération dans la stratégie de levée de fonds d’AFC. «Nous avons toujours cru au potentiel d’attirer des capitaux vers l’Afrique en provenance de nouvelles régions, comme l’Inde. Ce succès ouvre la voie à de futurs flux de capitaux vers l’Afrique», a noté Adren, cité par le communiqué.

Les prêteurs indiens ont des exigences particulières. Nous sommes ravis d’avoir mis à contribution notre expertise pour mener à bien cette transaction historique pour AFC», a indiqué Zineb Tamtaoui, directrice générale de BOA- DIFC Branch.

Cette transaction a été célébrée à Dubaï, le 29 octobre 2024, en présence des responsables de BOA UK et Middle East & Asia, des responsables de AFC ainsi que des représentants des sept banques indiennes : State Bank of India, Canara Bank, Bank of India, UCO Bank, Indian Bank, SBI et Indian Overseas Bank.