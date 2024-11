Chine : Bilal Benhammou médaillé de bronze au concours international de zellige

Lauréat du prix Master Zlayji 2024, Bilal Benhammou a décroché la troisième place du concours mondial du meilleur carreleur, organisé par Sika BFM en Chine. La compétition a attiré 56 participants de 13 pays, la Chine s’étant classée première et l’Equateur deuxième. Elle se décline en deux étapes, une théorique et l’autre pratique, au cours desquelles le représentant du royaume a bien représenté le talent et la compétence nationale dans l’art de la pose de zellige.

Il s’agit de la deuxième participation du Maroc, dans cet événement dont la seconde édition a été caractérisée par le savoir-faire et l’expérience de l’artisan marocain, qui s’est appuyé sur la formation théorique et pratique dispensée par Super Cerame, filiale du Groupe Ynna, et Sika Maroc. Bilal Benhammou a exprimé sa gratitude pour cet accompagnement. «D’ailleurs, la compétition au Maroc n’a rien à envier à celle internationale. L’événement national a été organisé avec autant de soin et de professionnalisme que celui en Chine», a-t-il déclaré.

Compétition nationale unique dédiée aux professionnels marocains, l’édition 2024 de Master Zlayji a battu des records avec la participation de 1 500 candidats, soit trois fois plus que lors de la première.