«Poésie et peinture», l’exposition de Loubaba Laalej à la Fondation Hassan II pour les MRE

L’exposition «Poésie et peinture» de Loubaba Laalej se tient du 14 novembre au 14 décembre 2024, à l’Espace Rivages de la Fondation Hassan II pour les Marocains résidant à l’étranger (MRE), où s’organise un vernissage, le premier jour de l’événement. A cette occasion, «une lecture poétique avec un accompagnement musical au luth» et une signature du livre ‘Poésie et peinture’» sont au programme.

Née à Fès, Loubaba Laalej est une artiste-peintre et une écrivaine, qui vit à Paris depuis 1956. Diplômée en journalisme, sociologie et études internationales, l’influence de son environnement familial artistique l’a amenée à l’écriture et la peinture, dès son enfance. Au fut et à mesure des décennies, elle a tenu des expositions dans plusieurs pays : France, Italie, Vietnam, Espagne… Elle a signé aussi de nombreux recueils de poèmes : «Fragments», «Pensées vagabondes», «Mysticité et plasticité», «Melhoun et peinture», «Poésie et peinture», «Icônes de la plasticité au féminin»…

En 2019, Loubaba Laalej a obtenu un doctorat honorifique du Forum international des Beaux-arts (Fine Arts Forum International), reconnaissance à son parcours. Par ailleurs, elle est membre du bureau permanent de la Ligue des écrivaines d’Afrique et de l’Alliance des créateurs arabes.

Autant dire que Loubaba Laalej transgresse peinture par poésie. «Elle provoque un dialogue sur la surface de la toile où la poésie prend forme par la couleur. Une expérience picturale où une réconciliation est née entre les deux arts. Son expérience migratoire a nourri son élan créatif qui se veut hors des sentiers battus», fait savoir un communiqué de la Fondation Hassan II pour les MRE.

Le choix de Loubaba Laalej est motivé par le fait que «le dicte poétique renvoie à l’acte pictural et vice versa». «Le poète et le peintre visitent leur riche et intense intériorité. Ils dialoguent sans cesse avec leur soi, dans une passion qui oublie l’espace et le temps. Cette énergie se nourrit d’elle-même. Elle fait de l’artiste un ‘phénix qui renaît de ses propres cendres’», souligne-t-elle.

Elle estime ainsi que ces deux univers sont en dialogue permanent. «La poésie exalte et libère ce que la peinture voile dans l’invisible. Entre elles, les limites s’effilochent», explique l’artiste. Autrement dit, Loubaba Laalej soutient que «la poésie n’est pas une peinture qui se ferait mots. C’est une peinture qui se fait couleurs et formes».