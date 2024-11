Maroc : Ryanair relie Dakhla à Madrid et à Lanzarote (ONMT)

La compagnie aérienne Ryanair reliera l’aéroport de Dakhla à deux destinations espagnoles : Madrid et Lanzarote. En vertu d’un accord visant à renforcer la connectivité de la ville marocaine, ce programme sera lancé à partir de janvier 2025. La décision fait suite à la signature d’un mémorandum d’entente, ce mercredi, entre l’Office national marocain du tourisme (ONMT) et le transporteur irlandais low-cost, en présence de Fatim-Zahra Ammor, ministre du Tourisme, de l’artisanat et de l’économie sociale et solidaire et d’Eddie Wilson, PDG de Ryanair.

Selon un communiqué de l’ONMT, cet accord «couvre les quatre prochaines saisons touristiques et prévoit la programmation à terme de quatre nouvelles routes internationales vers Dakhla». La première étape prévoit ainsi de desservir Dakhla, depuis et vers la péninsule ibérique et les Îles Canaries, «à raison de deux fréquences par semaine».

Le même accord prévoit aussi «le lancement de nouvelles routes aériennes reliant les principales villes européennes à l’aéroport de Dakhla, facilitant ainsi l’accès des touristes européens à cette destination en plein essor et contribuant à son développement».

Avec cette programmation, «Ryanair deviendra le quatrième partenaire de l’ONMT à ouvrir une route internationale directe vers Dakhla, après Royal Air Maroc, Binter Canarias et Transavia», fait savoir la même source.

Pour célébrer cet accord avec l’ONMT, une délégation de Ryanair, menée par Eddie Wilson, s’est rendue à Dakhla. Outre la ministre de tutelle, le wali de la région de Dakhla-Oued Eddahab, le président du Conseil régional du tourisme, les directeurs de l’ONMT, ainsi que les représentants de la Confédération nationale du tourisme (CNT) ont été présents.