Maroc : La CFCIM tient ses Journées économiques à Laâyoune et à Dakhla

La Chambre française de commerce et d’industrie du Maroc (CFCIM) organise les Journées économiques Maroc-France, dans les régions de Laâyoune Sakia El Hamra et de Dakhla-Oued Eddahab. Selon un communiqué, près de 50 décideurs et chefs d’entreprises françaises participent à l’événement, qui constitue une opportunité de découvrir les atouts et les potentialités d’investissement dans les provinces du sud.

Dans ce sens, la source rappelle que cet événement «marque une nouvelle étape dans le renforcement de l’ancrage régional de la CFCIM, en particulier dans les Régions du Sud du Royaume». «Depuis l’ouverture de ses délégations à Laâyoune en mai 2017, à Dakhla en mars 2019 et récemment à Guelmim en février 2024, la CFCIM poursuit ses actions au profit du partenariat économique entre la France et le Maroc», ajoute le communiqué.

Les programme prévoit «des présentations des Plans de Développement Régionaux, des rendez-vous d’affaires et des visites de sites stratégiques». Les organisateurs estiment que «ces activités permettront aux participants de mieux appréhender les priorités et les opportunités économiques des deux régions, en particulier dans des secteurs porteurs comme les énergies renouvelables, la pêche, l’eau et les infrastructures».

En effet, les Journées économiques Maroc-France se tiennent après la récente visite d’Etat du président Emmanuel Macron, du 28 au 30 octobre dernier à Rabat, sur invitation du roi Mohammed VI, après la reconnaissance de la souveraineté du royaume du le Sahara par Paris. Lors de cette visite, qui constitue un tournant dans les relations diplomatiques bilatérales, les deux parties ont réaffirmé leur engagement à renforcer la coopération économique dans les secteurs stratégiques et d’avenir.

Dans ce contexte, les Journées économiques Maroc-France se tiennent en deux étapes clés. La première est celle de la région de Laâyoune Sakia El Hamra, suivie par la seconde, à Dakhla-Oued Eddahab.