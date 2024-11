CAN 2025 : Les nouveaux maillots de l’équipe du Maroc ornés de zellige

Le nouveau modèle des maillots de l’équipe nationale a été dévoilé, dans le sillage de la prochaine tenue de la Coupe d’Afrique des nations (CAN 2025) à domicile. Présenté par la Fédération royale marocaine de football (FRMF), la Royal air Maroc (RAM), Planet Sport et Puma, ce design fortement inspiré du patrimoine et de la culture du pays porte la signature d’Abderrahmane Trabsini.

«Incarnant l’essence de l’art marocain, le kit Home présente des motifs inspirés des dessins géométriques et des carreaux de zellige marocains traditionnels, avec au centre, l’étoile à cinq branches du drapeau du Maroc mise en évidence, reflétant l’authenticité de la culture marocaine», décrit un communiqué conjoint.

«Sur le kit Away, des broderies et des symboles inspirés de l’artisanat amazigh, ont été incorporés avec des motifs qui se connectent profondément à l’héritage marocain, apportant une dimension culturelle supplémentaire au design», ajoute la même source.

Celle-ci souligne que «la palette rouge et verte vibrante reflète le drapeau national, tandis que l’inclusion du Tifinagh sur le dos du maillot rend hommage à l’Histoire profonde et riche du Maroc et à sa diversité culturelle».

A l’aéroport de Rabat/Salé, la cérémonie de lancement de cette nouvelle gamme a pris des allures de promotion qui donne le ton, en soutien à l’équipe nationale et au Maroc, en tant que destination touristique, en phase avec «plusieurs actions innovantes», initiées à travers ce partenariat.

Dans ce sens, les nouveaux maillots sont portés par le personnel navigant commercial pendant deux jours, à bord des avions RAM, mais aussi par le personnel au sol de la compagnie aérienne, dans les aéroports du pays et à l’international.

«Il s’agit surtout des collaborateurs basés dans les escales où la Compagnie assure une forte activité telles que Casablanca, Marrakech, Dakhla, Laâyoune et Oujda, mais aussi à Abidjan, Paris-Orly, Frankfurt, Londres, Milan, New York, Barcelone et Dakar», fait savoir le communiqué.

Il y a deux ans, la reprise de motifs de zellige marocain sur les maillots de l’équipe de football de l’Algérie a créé une vive polémique. Dans le temps, le ministère de la Jeunesse, de la culture et de la communication à Rabat a pointé une appropriation culturelle de la part d’Adidas.

La chaîne internationale d’habillement de sport a fini par annuler ce modèle, en présentant des excuses sur cette reprise.