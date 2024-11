Salon International du Livre: le Gouverneur de l'Emirat de Sharjah reçoit M. Mohamed Mehdi Bensaid

Cheikh Sultan Bin Mohammed Al Qasimi, membre du Conseil supérieur de l'État des Émirats arabes unis (EAU) et gouverneur de l’Émirat de Sharjah, a reçu dimanche le ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, Mohamed Mehdi Bensaid, qui dirige la délégation marocaine participant à la 43ème édition du Salon International du Livre de Sharjah (SIBF).

À cette occasion, ils ont rappelé la force et la pérennité des relations entre le Royaume du Maroc et l'État des Émirats Arabes Unis, sous la conduite avisée des dirigeants des deux pays, le Roi Mohammed VI et le Cheikh Mohammed Ben Zayed Al-Nahyane, Président de l'État des Émirats Arabes Unis.

M. Bensaid a félicité l'Émirat de Sharjah pour l'excellente organisation du Salon international du livre de Sharjah, soulignant que toutes les dispositions ont été prises pour faire de la participation du Maroc, invité d'honneur de cette édition, une contribution exceptionnelle, qui aspire à laisser une empreinte positive et à donner au livre sa valeur de porteur de la culture marocaine.

Le programme du Maroc en tant qu'invité d'honneur comprend, entre autres, des rencontres mettant en lumière la coopération culturelle Maroc-Émirats arabes unis et l'industrie du livre au Maroc, ainsi que des échanges avec d'éminents intellectuels marocains.

Monté au Centre Expo de Sharjah, le pavillon permet au public de découvrir le patrimoine marocain à travers des conférences, des pièces de théâtre, des expositions artistiques, des tables rondes, ainsi que des ateliers pour enfants sur la décoration et le tissage. Environ 4,000 titres de 25 maisons d’édition marocaines y sont exposés.