Drogue : La police italienne saisit 1 million d'euros d'actifs d'un Marocain

Les autorités italiennes ont confisqué des biens d'une valeur d'environ un million d'euros appartenant à un ressortissant marocain basé dans la région de Busto Arsizio. La saisie, exécutée le 7 novembre par la police d'État de Varese, a suivi des ordres de la Cour de Milan ciblant les produits des opérations de trafic de drogue.

Selon le journal La Provincia Di Varese, l'enquête a révélé que le chef du réseau utilisait des membres de sa famille pour enregistrer des propriétés et des biens de luxe tout en percevant simultanément des prestations de l'État. Les biens saisis comprenaient une villa de 500 mètres carrés et un véhicule BMW haut de gamme.

Les enquêtes financières ont mis au jour un schéma complexe impliquant des épouses, des beaux-enfants, des sœurs et des beaux-parents qui apparaissaient comme propriétaires formels de biens immobiliers, de véhicules et de polices d'assurance malgré l'absence de revenus. Les membres de la famille percevaient des prestations de l'INPS, y compris l'allocation de citoyenneté et d'autres aides, tout en menant un style de vie luxueux.

Lors de l'opération, les autorités ont découvert deux ressortissants marocains sans papiers résidant dans l'une des propriétés confisquées. Les deux individus ont été immédiatement expulsés par la préfecture de Varese. La sœur du chef, soupçonnée d'avoir fourni un hébergement aux résidents non autorisés, est actuellement sous enquête.