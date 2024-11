Inondations en Espagne : Cinq MRE parmi les 219 victimes, selon le consulat du Maroc à Valence

Le nombre de victimes marocaines parmi celles des inondations meurtrières à Valence (Espagne) s’élève à cinq, tandis que dix autres nationaux sont toujours portés disparus, a confirmé ce vendredi à Yabiladi le consulat du Maroc dans la région. Selon le consul général Saïd Drissi El Bouzaidi, les corps de trois autres individus, un homme de 59 ans et deux nés en 2000, ont en effet été retrouvés jeudi, ce qui alourdi le bilan précédent. La représentation consulaire attend l’achèvement des procédures légales, pour rapatrier les dépouilles au pays d’origine.

La semaine dernière, le consulat a fait état de deux morts et de deux blessés parmi la communauté marocaine. En réponse à la catastrophe, la représentation a mis en place une cellule de crise pour soutenir les personnes touchées. A travers le ministère des Affaires étrangères, l’objectif est aussi de coordonner les efforts avec les autorités locales et signaler les disparus. Dans ce même sens, des numéros de téléphone sont mis à la disposition des membres de la communauté marocaine de Valence, à travers le service consulaire.

Selon un bilan provisoire des autorités espagnoles, délivré mercredi 6 novembre, les pluies torrentielles qui se sont abattues sur le sud-est du pays ont fait au moins 219 morts et 93 disparus. Depuis la fin octobre, le royaume ibérique est en proie à la tempête Dana et à ses conséquences, devenues les plus meurtrières depuis 50 ans.