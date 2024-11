Bundesliga : Adam Aznou, plus jeune international marocain et révélation du Bayern Munich

L’international marocain Adam Aznou entre à la Bundesliga par la grande porte. Portant les couleurs du Bayern Munich face au FC Union 60 Bremen, samedi dernier pour le compte de la neuvième journée du championnat allemand, il est entré en jeu à la 80e minute, après la sortie du Canadien Alphonso Davies. L’équipe s’en sort avec une large victoire (3-0), conservant ainsi son avance en tête du tournoi.

Après le match, l’entraîneur Vincent Kompany a félicité l’international marocain. «Adam a été excellent à l’entraînement et avec l’équipe nationale. Il peut être fier de lui. Maintenant, il doit simplement continuer à travailler», a déclaré le coach du Bayern Munich. De son côté, le jeune prodige a partagé son enthousiasme concernant ses débuts en Bundesliga.

Sur les réseaux sociaux, Adam Aznou a estimé qu’il n’y avait pas de «meilleure façon» de faire ses débuts «qu’au stade Allianz Arena», devant les supporters du Bayern. «Très heureux d’avoir joué mes premières minutes en Bundesliga. Merci à l’entraîneur de m’avoir accordé sa confiance et merci pour tous les messages que j’ai reçus», a-t-il écrit.

Plusieurs internationaux évoluant avec la sélection nationale du Maroc ont félicité Aznou, notamment Achraf Hakimi, Abdelhamid Sabiri et Chadi Riad. Le directeur sportif du Bayern Munich, Max Eberl, a également salué le talent du jeune joueur et son «potentiel immense».

Que mejor manera que debutar en el Allianz Arena con mi afición, muy feliz de poder sumar mis primeros minutos en @Bundesliga_DE. Darle las gracias al entrenador por darme la confianza y gracias por todos los mensajes que estoy recibiendo. MiaSanMia❤️ pic.twitter.com/5ODQL3ml3X — Adam Aznou (@AznouAdam) November 2, 2024

A 18 ans et 5 mois, Adam Aznou est devenu le plus jeune joueur marocain à évoluer en Bundesliga, suivi de son compatriote Ayman Barkouk de Mayence (18 ans et 6 mois), de l’ancienne star d’Ingolstadt Nassim Boujellab (19 ans et 8 mois) et d’Achraf Hakimi, précédemment au Borussia Dortmund (19 ans et 9 mois).

Né et formé à Barcelone, Adam Aznou rejoint le Bayern Munich en 2022. Après une saison avec les U17, où il a impressionné par son talent d’étoile montante, il est promu en U19, où il marque trois buts et fournit quatre passes décisives en 19 matchs. Il gagnant une place dans l’effectif d’excellence de la Youth League.

Depuis, sa carrière a passé un nouveau cap. Adam Aznou fait ses débuts en équipe première lors d’un match amical contre le FC Bâle, en janvier 2024. Quelques jours plus tard, il est retenu dans l’effectif de Thomas Tuchel pour une rencontre de la Bundesliga. Il joue avec l’équipe réserve du Bayern Munich, avant de signer son premier contrat professionnel en mai dernier, pour trois ans.

Un joueur remarqué en club comme en équipe nationale

En plus de briller en club, Adam Aznou s’est distingué avec l’équipe nationale du Maroc. En août 2024, il est convoqué par Walid Regragui pour les éliminatoires de la Coupe d’Afrique des nations (CAN 2025) contre le Gabon et le Lesotho. Avant de s’engager avec les Lions de l’Atlas, Adam Aznou a déjà joué pour l’Espagne en U16 et U17, outre deux apparitions avec le Maroc U15.

Le 9 septembre, il aura fait ses débuts en équipe A du Maroc, qui a pris le dessus sur le Lesotho (1-0). A 18 ans et 99 jours, il est devenu le plus jeune joueur à être convoqué pour un match officiel pour le Maroc, surpassant Jaouad Zairi.

Après cette rencontre, Walid Regragui a salué la performance d’Adam Aznou. «Il faut l’accompagner et le suivre de près. Mais pour moi, c’est une grande satisfaction. J’ai parlé avec lui dans le vestiaire et je lui ai dit de garder les pieds sur terre. Je pense que nous avons gagné un joueur d’avenir, et c’est l’objectif que je vise dans ce genre de matchs», a déclaré le sélectionneur.

Joueur aussi talentueux que polyvalent, Adam Aznou a d’ailleurs plusieurs cordes à son arc, avec la capacité de jouer comme arrière gauche, en milieu défensif ou en ailier gauche.