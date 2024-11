Défense : Les Etats-Unis réunissent le Maroc et l’Algérie dans un exercice naval

Le Commandement des États-Unis pour l'Afrique (AFRICOM) organise, du 4 au 15 novembre dans les eaux de la Tunisie, un exercice naval appelé : «Phoenix Express 24». La Marine royale marocaine prend part à ces manœuvres aux côtés d'autres pays africains et européens, dont notamment l'Algérie, rapportent des médias tunisiens.

Cet exercice a pour objectif de «renforcer la coopération et la coordination entre les équipages marins (…) en matière de lutte contre les activités illicites en mer telles que la contrebande et la traite des êtres humains, afin de préserver la sécurité et la stabilité de la Méditerranée», indique le ministère tunisien de la Défense dans un communiqué.

Bien avant la rupture des relations diplomatiques maroco-algériennes, en août 2021, l'AFRICOM a souvent réuni des unités des armées des deux voisins maghrébins dans le cadre d'exercices militaires. En témoigne leur participation aux précédentes éditions des manœuvres «Flintlock», organisées depuis 2005 en Afrique par les États-Unis.