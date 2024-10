Le CSCA approuve le cahier des charges de la SNRT portant création de 4 chaînes TV de sport

A l’issue d’une réunion plénière, le 28 octobre 2024, le Conseil supérieur de la communication audiovisuelle (CSCA) a approuvé le projet de complément du cahier des charges de la Société nationale de radiodiffusion et de télévision (SNRT). Ce texte prévoit le lancement de quatre chaînes de télévisées publiques thématiques dédiées aux sports : Arryadia 1, Arriyadia 2, Arriyadia 3 et Arriyadia 4.

Selon un communiqué parvenu à Yabiladi, cette mouture a été transmise pour approbation à la Haute autorité de la communication audiovisuelle (HACA) par le chef du gouvernement, en vertu de l’article 49 de la loi 77.03 relative à la communication audiovisuelle. Les chaînes seront diffusées 24h/24 par satellite ou «par tout autre mode technique».

Dans ce sens, le CSCA a salué les efforts du pôle audiovisuel public pour «la promotion de l’accès du citoyen marocain à l’information et au divertissement sportifs, notamment à travers la retransmission de diverses compétitions nationales et internationales».

Par ailleurs, l’instance a appelé au «renforcement de l’offre médiatique nationale dédiée aux sports», de manière à accompagner le momentum que vit le Maroc avec de nombreuses échéances inédites : Mondial 2030, Coupe d’Afrique des nations (CAN 2025), éditions 2025-2029 du Mondial féminin U17, entre autres.

Aussi, le CSCA a «considéré que ces nouvelles chaînes, qui s’ajoutent à Arriyadia, sont susceptibles de permettre au service public de l’audiovisuel d’améliorer, quantitativement et qualitativement, son action en matière de médiatisation et de rayonnement du sport marocain à l’échelle nationale, régionale et locale».

L’idée est ainsi de «consolider le rôle des médias audiovisuels publics dans la promotion des valeurs positives et des idéaux du sport au service de la cohésion sociale, de l’inclusion territoriale, de l’unité et de l’identité nationales».

Tout en notant les avancées en termes de visibilisation des femmes dans l’espace public sportif, le Conseil a «réitéré son appel à une plus grande médiatisation du sport féminin et à une représentation médiatique plus juste de l’expertise féminine dans ce domaine».

Pour la HACA, «le potentiel rassembleur et socialisant du sport est de nature à favoriser la culture de la parité et de l’égalité hommes/femmes au sein de la société marocaine».