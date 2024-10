Le président français Emmanuel Macron reçoit Aziz Akhannouch

Le chef du gouvernement marocain Aziz Akhannouch et le président français Emmanuel Macron, le 29 octobre 2024 à Rabat / DR.

Le président Emmanuel Macron, a reçu, mardi au palais des hôtes royaux à Rabat, le chef du gouvernement, Aziz Akhannouch. Le chef d’Etat et son épouse Brigitte Macron sont arrivés, lundi en fin d’après-midi au Maroc, à l’invitation du roi Mohammed VI.

Cette invitation fait suite à la lettre adressée au roi par le président, le 30 juillet dernier à l’occasion du 25e anniversaire de la fête du Trône, reconnaissant la souveraineté du Maroc sur le Sahara. Ce mardi, Emmanuel Macron a donné un discours devant les élus des deux Chambres du Parlement marocain, réitérant la position de la France à ce sujet et confirmant le soutien de Paris au plan d’autonomie proposé par Rabat.

La veille, le roi Mohammed VI et Emmanuel Macron ont présidé une cérémonie de signature de 22 accords bilatéraux. Cette séance s’est déroulée en présence notamment du chef du gouvernement, Aziz Akhannouch, du conseiller du roi, Fouad Ali El Himma, des membres du gouvernement, de la délégation accompagnant le président français et de plusieurs hautes personnalités.

La première journée de cette visite a été marquée aussi par la signature de la Déclaration du «Partenariat d’exception renforcé». Acté par Mohammed VI et Emmanuel Macron, ce cadre a vocation à permettre au Maroc et à la France de mieux répondre à leurs défis communs, en mobilisant les secteurs pertinents de la coopération bilatérale, régionale et internationale.