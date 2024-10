Trophée Kopa : Lamine Yamal meilleur jeune joueur du monde

Le footballeur hispano-marocain Lamine Yamal a reçu, lundi, le trophée Kopa lors de la 68e cérémonie du Ballon d'Or à Paris. Âgé de 17 ans, le jeune joueur du FC Barcelone a exprimé sa gratitude en se disant «honoré». Il a dédié ce prix à sa mère et à sa grand-mère, qui «ont toujours été là» pour lui.

Lamine Yamal a fait part de son ambition de remporter tous les titres avec son club, y compris la Liga et la Ligue des champions. Il a porté son espoir sur ce trophée, qui serait le «premier d'une longue série».

Lamine Yamal a déjà battu des records en tant que plus jeune joueur espagnol à participer à une demi-finale d'un tournoi majeur, marquant contre la France lors du Championnat d'Europe de l'UEFA et aidant à la victoire de l'Espagne contre l'Angleterre (2-1).

Récemment, il est devenu le plus jeune buteur du Clasico, lors de la victoire du FC Barcelone sur le Real Madrid. Désormais le plus jeune vainqueur du Trophée Kopa, il est largement considéré comme un futur prétendant aux plus grandes récompenses du football.

Le Trophée Kopa, nommé d'après la légende française Raymond Kopa, honore le meilleur footballeur masculin de moins de 21 ans à travers le monde, sélectionné par les anciens vainqueurs du Ballon d'Or.