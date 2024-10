La startup marocaine Colis lève 300 000 $ pour se développer en Europe et en Afrique de l’Ouest

La startup marocaine de logistique transfrontalière a obtenu un financement de pré-amorçage de 300 000 $ de Witamax, société d’investissement en démarrage soutenue par des fonds privés et lancée dans le cadre d’un accord d’entrepreneurs au Maroc.

Colis compte allouer ce financement au renforcement de sa présence dans les cinq plus grandes régions du Maroc, en plus de son implantation dans six pays européens. L’entité ambitionne également de se développer en Afrique de l’Ouest.

Dans ce sens, la startup se prépare pour une nouvelle levée de fonds, prévue pour début 2026, dans le but de conquérir une plus grande part du marché de la logistique, selon un rapport de Tech Point paru le mois courant.

Créée en 2022, l’entreprise a déjà livré plus de 50 000 colis vers plus de 55 destinations dans six pays d’Europe. La startup s’adresse principalement aux particuliers ayant des liens familiaux avec le Maroc, ainsi qu’aux petites et moyennes entreprises (PME) dans des secteurs tels que les cosmétiques, l’artisanat et les produits bio.

Avec l’objectif d’accroître sa présence auprès des PME de différents secteurs d’activité, Colis souhaite faciliter les connexions entre ces entreprises et leur clientèle européenne et africaine, selon Issam Darui, PDG de Colis.

Avant sa dernière levée de fonds de 300 000 $, Colis.ma a obtenu 50 000 $ de l’investisseur africain The Baobab Network après avoir participé à leur programme d’accélération. En février 2024, elle a également reçu une subvention de 45 000 $, soutenant davantage sa trajectoire de croissance.