En visite d’Etat au Maroc, à partir de ce lundi 28 octobre 2024, le président français Emmanuel Macron sera accompagné d’une délégation de 122 personnes. Entre officiels, anciens ministres et élus, parlementaires, administrateurs, acteurs économiques, industriel et institutionnels, représentants du monde artistique, culturel, sportif, universitaire, scientifique et associatif, les noms incluent nombre de personnalités binationales.

La délégation officielle est composée neuf membres du gouvernement, à commencer par le ministre de l’Intérieur, Bruno Retailleau, ainsi que celui de l’Europe et des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot. Figurent également Rachida Dati (Culture), Anne Genetet (Education nationale), Sébastien Lecornu (Armées et anciens combattants), Antoine Armand (Economie, finances et industrie), Annie Genevard (agriculture), Patrick Hetzel (Enseignement supérieur) et Olga Givernet, ministre déléguée auprès de la ministre de la Transition écologique, de l’énergie, du climat et de la prévention des risques, chargée de l’énergie.

Parmi les parlementaires et élus figurent Naïma Moutchou (Horizons), députée du Val-d’Oise (4e circonscription) et vice-présidente de l’Assemblée nationale, ou encore Karim Ben Cheikh, député de la 9e circonscription des Français établis hors de France, ancien président du Groupe d’amitié France-Maroc de l’Assemblée nationale. Seront présent en tant qu’anciens élus Fiona Lazaar et M’jid El Guerrab, ainsi que Yamina Benguigui et Sarah El Haïry, anciennes ministres déléguées, ou encore Hubert Védrine et Elisabeth Guigou, anciens ministres.

Au sein des représentants de l’administration figurent Bariza Khiari, représentante personnelle du président de la république et présidente de l’Alliance internationale pour la protection du patrimoine dans les zones de conflit (ALIPH), Marie-Anne Barbat-Layani, présidente de l’Autorité des marchés financiers au ministère de l’Economie et des finances, Dora Cattuti, sous-directrice d’Afrique du Nord au ministère de l’Europe et des Affaires étrangères, ou encore Samira Djouadi, conseillère au Conseil économique social et environnemental et fondatrice de l’association Tous en stage.

Parmi les acteurs institutionnels figurent Audrey Azoulay, directrice générale de l’UNESCO, Patrick Martin, président du Mouvement des entreprises de France (MEDEF), Claudia Scherer-Effosse, directrice de l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger (AEFE), ainsi que Valérie Verdier, directrice de l’Institut de recherche pour le développement (IRD).

Des personnalités issues de la diversité dans le monde des affaires et de la culture

Composée de 70 représentants, la délégation économique et industrielle inclut Christelle Heydemann, directrice générale d’Orange, Faouzi Lamdaoui, directeur des relations institutionnelles et publiques pour la zone Afrique – Moyen-Orient de Veolia, Rodolphe Saadé, président-directeur général du groupe CMA CGM, Sabrina Soussan, présidente-directrice générale de Suez, Ross McInnes, président du conseil d’administration de Safran, Olivier Mazzucchelli, PDG de Transavia, Benoit Piétrement, président d’Intercéréales, ou encore Henri Poupart-Lafarge, PDG d’Alstom, ainsi que Patrick Pouyanné, PDG de TotalEnergies.

Parmi les représentants du monde artistique, culturel, sportif, universitaire, scientifique et associatif figurent Karim Amellal, écrivain et enseignant à Sciences Po, ambassadeur délégué interministériel à la Méditerranée, Jacques Attali, écrivain, économiste et chef d’orchestre, Edgar Morin, écrivain, sociologue et philosophe, Jack Lang, président de l’Institut du monde arabe, Pierre-Olivier Costa, président du Musée des civilisations de l’Europe et de la Méditerranée (MuCEM), Rachid Yazami, physico-chimiste et inventeur, récipiendaire du prix Draper 2014 de l’Académie nationale américaine d’ingénierie, Ali Baddou, animateur de radio et de télévision, Nour Ayadi, pianiste.

Cette délégation inclut aussi Nabil Ayouch, réalisateur, Tahar Benjelloun, écrivain et poète, Gérard Darmon, acteur et chanteur, Jamel Debbouze, humoriste et acteur, Bernard-Henri Lévy Ecrivain, philosophe et réalisateur, Arielle Dombasle, actrice, chanteuse, réalisatrice et scénariste, Rajaa Moussadik, fondatrice du Salon du monde arabo-amazigh, Gilles Pécout, président de la Bibliothèque nationale de France, Leïla Slimani, écrivaine et journaliste, Eric Toledano, réalisateur et scénariste, Kim Younes, présidente de TV5 Monde, Abdelaali El Badaoui, président et fondateur de l’association Banlieues Santé, ou encore Marc Eisenberg Président de l’Alliance israélite universelle (AIU).

Parmi les personnalités sportives figurent Abdelatif Benazzi, ancien joueur de rugby à XV professionnel, président de l’association Noor au Maroc et vice-président de la Fédération française de rugby (FFR), Sofiane Oumiha, boxeur professionnel, multiple vice-champion olympique et champion du monde, ainsi que Teddy Riner, judoka professionnel, multiple champion olympique, champion du monde et champion d’Europe.

Cette visite d’Etat intervient dans un contexte de rétablissement des relations diplomatiques entre le Maroc et la France, après que Paris a officialisé la reconnaissance de la souveraineté du royaume sur le Sahara, à l’occasion du 25e anniversaire de la fête du Trône. Accompagné de son épouse Brigitte Macron, Emmanuel Macron effectue sa visite du 28 au 30 octobre. Après l’accueil officiel, le roi Mohammed VI et Emmanuel Macron auront des entretiens en tête-à-tête. Ils présideront, ensuite, une cérémonie de signatures d’accords entre les deux pays.