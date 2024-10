Visa for Music célèbre les musiques d’Afrique, du Moyen-Orient, d’Europe et des Amériques

La onzième édition du festival et marché international des musiques d’Afrique et du Moyen-Orient, Visa for Music, fera la part belle à la diversité, avec la participation de 60 artistes issus de 35 pays. «Après une 10e édition couronnée de succès, avec plus de 20 000 festivaliers et 1 200 professionnels du secteur venus de près de 80 pays», l’événement continue sur cette lancée. Du 20 au 23 novembre 2024 à Rabat, il proposera des showcases mettant en avant aussi l’Amérique latine et les Caraïbes.

Parallèlement à la programmation musicale et artistique, le Forum de VFM 2024 proposera à des conférences sur les enjeux contemporains du secteur en Afrique et ailleurs, outre des masterclasses et «des ateliers de formation pour les jeunes artistes, les professionnels et techniciens émergents de l’industrie». Les sessions de speed meetings seront «réinventées», de manière à «renforcer les interactions entre les professionnels et les artistes», indique un communiqué des organisateurs.

Dans le même contexte, le salon professionnel sera prévu au Théâtre national Mohammed V, avec son Expostand qui accueillera «une cinquantaine de professionnels d’une vingtaine de pays et des évènements OFF très riches». Au programme également, «de nouvelles animations pour la parade traditionnelle, l’annonce de nouveaux lieux pour les showcases et des moments de réseautage originaux», souligne la même source.

Visa for Music est organisé en coopération avec le ministère de la Jeunesse, de la culture et de la communication, la région Rabat-Salé-Kénitra, le Bureau marocain du droit d’auteur (BMDA), la structure d’ingénierie culturelle ANYA, la Fondation Hiba, outre des partenaires publics et privés.