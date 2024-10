Maroc : L’IFC investit 363 millions de dirhams dans la société de logistique BLS

La Société financière internationale (IFC) a annoncé, mercredi 23 octobre, un investissement évalué à 363 millions de dirhams dans l’opérateur logistique marocain Building Logistics Services SA (BLS). Dans un communiqué, l’IFC a indiqué que cette enveloppe soutiendrait la stratégie de croissance de l’entreprise, en créant des emplois et en renforçant le rôle du Maroc en tant que pôle commercial régional. Elle contribuera ainsi à financer les projets d’expansion de l’entreprise, créant 500 nouveaux postes d’ici 2030.

Pour BLS, l’objectif est de moderniser les services de transport et de logistique nationaux. Fournissant des services d’expédition de fret, de transit et de logistique tierce dans 10 entrepôts au Maroc, BLS est détenue majoritairement par la holding familiale marocaine H&S Invest Holding. L’accord avec l’IFC a été signé, mercredi, en marge des assemblées annuelles 2024 du Fonds monétaire international (FMI) et du Groupe de la Banque mondiale.

Grâce à cet accord, l’IFC détiendra une participation minoritaire dans BLS aux côtés de STOA, un fonds d’impact créé fin 2017, qui a également acquis une participation minoritaire de 20% en 2023. Moncef Belkhayat, PDG de H&S Invest Holding, a exprimé la volonté du groupe de «déployer une politique environnementale, sociale et de gouvernance (ESG) avec l’ambition d’être la première entreprise logistique africaine» en la matière.

«En aidant un pionnier local de la logistique à étendre ses opérations, ce projet contribuera à rendre les chaînes d’approvisionnement plus efficaces et à soutenir les objectifs de développement ambitieux de l’entreprise qui créeront des emplois et amélioreront la vie des gens», a déclaré pour sa part Sérgio Pimenta, vice-président de l’IFC pour l’Afrique.

L’investissement de l’IFC dans BLS s’aligne sur la stratégie du Groupe de la Banque mondiale pour le Maroc et soutient la mission de l’IFC de mobiliser des capitaux privés, en faveur du développement de projets d’infrastructures essentiels dans les marchés émergents.