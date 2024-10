11,3% du capital de Crédit du Maroc en vente au public

Holmarcom lance une offre de vente de 11,3% du capital et des droits de vote de Crédit du Maroc (CDM), dans le cadre de la vision du groupe pour «développer un pôle financier diversifié et intégré, avec une vocation panafricaine». Annoncée lors d’une conférence de presse, mardi, l’initiative fait suite au feu vert accordé à cet effet par l’Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC).

Ce processus permettra de céder «au public et aux salariés de CDM, 1 229 577 actions de Crédit du Maroc à un prix de 850 dirhams par action, hors décote spécifique accordée aux salariés de la Banque, soit un montant global de l’opération de 1 032 640 350 dirhams». La période de souscription est fixée entre le 28 octobre au 1er novembre 2024.

«A l’issue de cette opération, Holmarcom Finance Company (HFC) devrait détenir 67,4% du capital et des droits de vote de Crédit du Maroc», fait savoir le groupe bancaire. Dans le détail, cette offre permettra «d’accroitre le flottant en bourse de la Banque, pour s’inscrire dans les meilleurs standards de la place et accompagner l’intérêt croissant des investisseurs pour le titre ; associer les collaborateurs de la banque au développement et à la performance de Crédit du Maroc ; faire bénéficier les actionnaires historiques et les nouveaux actionnaires de la dynamique de développement dans laquelle s’inscrit la Banque suite au changement de son actionnaire de référence ; libérer des capacités additionnelles pour poursuivre le plan de développement de HFC et soutenir le développement de ses filiales», indique un communiqué.

«Nous avons souhaité associer les collaborateurs à la croissance de Crédit du Maroc en leur offrant la possibilité de devenir actionnaire à des conditions exclusives, en reconnaissance de leur contribution à l’essor de la Banque», a déclaré Mohamed Hassan Bensalah, PDG de Holmarcom. Le groupe a prévu une tranche dédiée aux collaborateurs, qui pourront ainsi «devenir actionnaires à des conditions privilégiées et accessibles, ce qui constitue une marque de considération et de confiance et témoigne de l’attachement du Groupe à l’épanouissement de son capital humain», souligne-t-on.

Au premier semestre de l’année courante, Crédit du Maroc a enregistré une augmentation de 7,9 % des crédits à la clientèle, une progression de 12,6 % du produit net bancaire et une hausse de 36,8% du résultat net part du groupe.