Arrêts de la CJUE : L’Espagne réaffirme son engagement dans le partenariat avec le Maroc

Le ministre espagnol de l’Agriculture, de la pêche et de l’alimentation, Luis Planas, a réitéré l’engagement de son gouvernement à approfondir les relations stratégiques avec le Maroc, malgré la récente décision de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) annulant les accords agricole et de pêche avec les Vingt-sept. Dans une déclaration de presse à Luxembourg, en amont de la réunion des ministres européens de l’Agriculture, Planas a souligné l’intérêt de Madrid à maintenir un partenariat fort avec Rabat.

Dans cette même déclaration, le ministre a affirmé avoir pris acte de la décision de la Cour mais a insisté que l’Espagne continuerait à œuvrer au renforcement des relations bilatérales avec le Maroc. Questionné sur la possibilité d’inclure le Polisario dans les futures négociations, Luis Planas a déclaré que l’UE devait évaluer soigneusement les implications juridiques et politiques de la décision de la Cour.

Par ailleurs, Luis Planas a annoncé une prochaine visite à Rabat, pour participer à une réunion ministérielle du Centre des hautes études agronomiques méditerranéennes (CIHEAM). Il a exprimé son impatience de rencontrer son homologue marocain et de discuter des implications de la décision de la juridiction européenne sur la coopération bilatérale.

Cette position fait écho à la déclaration du Haut représentant de l’UE pour les Affaires étrangères et la politique de sécurité, vice-président de la Commission européenne, Josep Borrell. En marge de la réunion des ministres des Affaires étrangères de l’UE, le 14 octobre à Luxembourg, il a réaffirmé l’«immense valeur que l’UE accorde au partenariat stratégique avec le Maroc».

«Les Vingt-sept souhaitent approfondir le partenariat liant le Maroc et l’UE, qui est un partenariat de longue portée, de longue durée, très dense et approfondi», a-t-il ajouté. Ces propos sont également en phase avec la déclaration conjointe, rendue publique par Borrell et la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, quelques heures après l’annonce des arrêts de la CJUE.