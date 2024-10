Ahmed Reda Chami nommé ambassadeur du Maroc auprès de l'Union européenne

Ahmed Reda Chami a été nommé par le roi Mohammed VI, ce vendredi, ambassadeur du Maroc auprès de l'Union européenne (UE) à Bruxelles. Ingénieur des arts et manufactures de l’Ecole centrale de Paris (1985) et titulaire d’un MBA à la John E. Anderson Graduate School of Management, de l'Université de Californie à Los Angeles - UCLA (1989), il avait été nommé en en février 2016 ambassadeur représentant permanent du Maroc auprès de l’UE à Bruxelles.

Depuis le 3 décembre 2018, il est président du Conseil économique, social et environnemental (CESE). Né le 16 mai 1961 à Casablanca, Ahmed Reda Chami a également été ministre de l’Industrie, du commerce et des nouvelles technologies dans le gouvernement Abbas El Fassi (2007-2011), puis député de l’Union socialiste des forces populaires (USFP) pour la ville de Fès (de 2011 à février 2016).

Ahmed Reda Chami a aussi occupé plusieurs postes au sein de la multinationale Microsoft, dont celui de responsable pour l'Afrique du Nord et de l'Ouest et pour l’Asie du Sud-Est.