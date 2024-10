Semaine numérique de Montréal : Le Maroc, pays à l’honneur de l’édition 2025

Le Maroc sera le pays à l’honneur lors de la septième édition de la Semaine numérique de Montréal (MTL connecte) prévue l’année prochaine, ont annoncé jeudi soir les organisateurs de ce salon dédié aux dernières innovations dans le monde du numérique.

L’annonce a été faite par la présidente du Conseil d’administration de l’organisme «Printemps numérique», initiateur de l’événement, Caroline Roy, en marge de la cérémonie de remise des prix de la sixième édition de ce salon phare de la province du Québec.

Le choix du Maroc «est une reconnaissance à la fois de l’importance des relations entre le Maroc et le Québec, mais aussi des nombreuses réalisations du Royaume dans les domaines de l'innovation, de la technologie et de l'entrepreneuriat», a souligné à cette occasion Mohamed El Mahdi Gaouane de l’ambassade du Maroc au Canada.

Le diplomate a relevé, à cet égard, que le programme Maroc Digital 2030 ambitionne de positionner le Maroc «en tant que hub numérique régional, en dynamisant son économie numérique et en renforçant l’innovation locale».

«Cette mise à l’honneur est aussi le reflet des relations excellentes entre le Maroc et le Québec fondée sur des échanges économiques, culturels et éducatifs diversifiés et riches», a-t-il ajouté.

La sixième édition de cette manifestation, organisée du 15 au 18 octobre sous le thème «Métamorphose», a été marquée par une série de panels portant sur diverses thématiques, dont la cyber-sécurité, les pratiques pédagogiques à l’ère de l’intelligence artificielle générative, l’open data, l’utilisation des données personnelles des utilisateurs ou encore la souveraineté économique.