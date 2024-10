La chaîne de magasins Kazyon fait le bilan après une année au Maroc

Kazyon Maroc a célébré sa première année dans le pays, mercredi dans son siège à Mohammedia. La filiale du détaillant à prix réduit, qui opère aussi en Egypte et en Arabie saoudite, totalise 1 300 magasins dans ces trois marchés, où elle est donc le plus grand acteur du secteur dans la région arabe et en Afrique.

En un an, Kazyon Maroc a ouvert plus de 120 magasins sur le territoire national, entre El Jadida et Tanger. Sur le plan des ressources humaines, elle totalise 1 000 collaborateurs, principalement des jeunes, selon un communiqué parvenu à Yabiladi.

Sur cette lancée, la filiale ouvrira plus de 150 autres magasins en 2025, tout en continuant à proposer une gamme de produits alimentaires et non alimentaires, des articles ménagers et des produits de soin personnel.

Dans ce sens, l’entreprise de base sur une stratégie à plusieurs piliers : «qualité, prix, accessibilité et satisfaction des clients». Au niveau du royaume, Kazyon se fixe de nombreux objectifs, rappelle le communiqué : «offrir des prix compétitifs» permettant aux familles de réaliser des économies, «créer des emplois» qui contribuent à dynamiser l’économie locale à travers «les magasins, les centres de distribution et les services administratifs», «soutenir les fournisseurs locaux» par le biais de collaborations visant à «promouvoir les produits locaux et renforcer l’économie nationale».

Dans le cadre de ces mêmes objectifs, la filiale marocaine vise une «expansion géographique» dans toutes les grandes villes, outre son «engagement communautaire» par la participation «à des initiatives sociales» ayant un impact local positif.

Fondée en 2014 en Egypte par Hassan Heikal, Kazyon a un capital libéré de 250 millions de dollars.