Le Polisario rejette la partition du Sahara, proposée par De Mistura

Le Polisario a rapidement réagi à la proposition de partition du Sahara occidental, défendue par Staffan de Mistura lors de sa comparution, mercredi 16 octobre, au Conseil de sécurité de l’ONU. Le Front affirme, dans un communiqué publié hier soir, que «lors de la réunion du 3 octobre 2024 (entre Brahim Ghali et De Mistura dans les camps de Tindouf, ndlr), le Polisario a déclaré de manière catégorique et décisive qu'il n'accepte de discuter d'aucune proposition ou idée, de partition ou autre, qui sorte du cadre juridique du conflit du Sahara occidental».

Et de rappeler que «l'État occupant marocain, après son invasion militaire du Sahara occidental le 31 octobre 1975, a divisé le territoire avec la Mauritanie le 14 avril 1976, en violation flagrante des principes du droit international et du statut international et de l'intégrité territoriale du Sahara occidental en tant que territoire soumis à la décolonisation».

Staffan de Mistura a annoncé, dans son intervention au Conseil de sécurité, avoir «discrètement» abordé la partition du territoire «avec tous les intéressés» par ce dossier. Pour rappel, le Polisario avait observé le silence, en 2002, lorsque James Baker, alors envoyé personnel du secrétaire général de l’ONU pour le Sahara, avait présenté la même proposition.