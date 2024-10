Les armées de l’Algérie et la Mauritanie signent un accord sur l’échange de renseignements

Le chef de l'armée algérienne, le général Saïd Chengriha, a effectué une visite en Mauritanie du 15 au 17 octobre. Après une réunion avec le président Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, à qui il a remis un message d'Abdelmadjid Tebboune, le général Saïd Chengriha a eu des entretiens séparés avec le ministre de la Défense, Hanena Ould Sidi, et le chef de l'armée mauritanienne, le général Mokhtar Bella Chaabane.

Ce déplacement a été sanctionné par la publication d'un communiqué conjoint. «Ces rencontres ont été consacrées à l'examen des moyens susceptibles de renforcer la coopération militaire bilatérale existante entre la Mauritanie et l'Algérie et à la promouvoir vers de nouveaux horizons, notamment le partenariat entre les deux pays dans la lutte contre l'extrémisme violent et le crime organisé que connaît la région du Sahel», rapporte l'agence mauritanienne d'information (AMI, officielle).

Les médias officiels en Algérie ont relayé un communiqué du ministère de la Défense, soulignant que le général Saïd Chengriha a coprésidé avec son homologue mauritanien, ce jeudi à Nouakchott, «la cérémonie de signature d'un protocole de coopération entre les armées des deux pays dans le domaine d'échange de renseignements, entre le Directeur central de la sécurité de l'Armée de l'Etat-major de l'ANP du côté algérien et le Commandant de la Division du renseignement et de la sécurité militaire de l'Etat-major des Armées du côté mauritanien».

Pour rappel, l'inspecteur général des Forces armées royales (FAR), commandant la Zone Sud, s'est rendu en novembre 2023 en Mauritanie pour prendre part à la 4ème session de la Commission militaire mixte maroco-mauritanienne.