Utilisés au Maroc, des produits de lissage brésilien épinglés par les autorités sanitaires en France

En France, l’Agence nationale de sécurité sanitaire, de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES) a lancé une alerte au niveau européen, concernant les effets secondaires de l’utilisation de certains produits de lissage brésilien. S’ils contiennent de l’acide glyoxylique, ces derniers peuvent provoquer des insuffisances rénales. Dans l’Hexagone, les médias rapportent que «la direction générale de la santé et la répression des fraudes déconseillent» l’usage, d’autant que «quatre cas ont été recensés depuis le début de l’année 2024».

Ces mêmes produits sont accessibles également au Maroc. Dans le cas de la France, une étude scientifique a prouvé le lien entre les complications rénales et l’utilisation de l’acide glyoxylique, qui entre dans la composition de «la quasi-totalité» des formules coiffantes en question. Auprès de Franceinfo, Dr Juliette Bloch, directrice des alertes à l’ANSES, explique qu’après le passage dans le sang, la substance épinglée favorise «la formation de petits cristaux», qui finissent par bloquer les reins. «En buvant beaucoup» d’eau, les cristaux se diluent et sont plus facilement éliminés, ce qui permet aux reins de reprendre leur fonction normale.

En effet, le média souligne que «dans la plupart des cas, il n’y a pas de séquelles, mais il faut vite consulter si on commence à se sentir mal après un lissage», surtout que les symptômes se manifestent «dans les heures qui suivent» le lissage brésilien. «Cela peut être des nausées, des douleurs abdominales, des douleurs lombaires. Il faut alors consulter son médecin généraliste en précisant qu’on a fait un lissage brésilien, ou appeler un centre antipoison», insiste Dr Bloch.

L’Union européenne a la compétence d’interdire l’utilisation de l’acide glyoxylique, qui se trouve souvent dans des produits cosmétiques, ou encore dans des masques pour cheveux, ainsi que dans les shampoings qui préservent la coloration.