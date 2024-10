Les Etats-Unis soutiennent les efforts de reconstruction post-séisme au Maroc

Plus d’un an après le séisme d’Al-Haouz au Maroc, ayant fait près de 3 000 morts et impacté des centaines de milliers de personnes, les Etats-Unis continuent de soutenir les efforts de reconstruction. Lors d’une récente visite sur place, l’ambassadeur américain dans le royaume Puneet Talwar s’est enquis de l’avancement des actions de l’Agence pour le développement international (USAID), en collaboration avec l’UNICEF et le gouvernement marocain.

Ces actions incluent le soutien au rétablissement des enfants et des familles touchés, la fourniture de services intégrés de soutien social, notamment l’éducation, la santé, la protection de l’enfance, l’eau, l’assainissement et le soutien psychosocial.

En septembre, le programme a soutenu le gouvernement marocain pour accueillir plus de 15 000 élèves dans les salles de classe, après l’installation d’unités mobiles et la réhabilitation des écoles endommagées. L’USAID a mobilisé près de 12,6 millions de dollars en aide humanitaire initiale et en appui moyen et à long terme.

D’autres programmes de l’USAID soutiennent des associations locales dans les provinces d’Al Haouz, Chichaoua et Azilal pour contribuer à la reprise économique des populations locales et autonomiser les femmes, les jeunes et les personnes en situation de handicap, par le biais de l’intégration socioéconomique et de l’entreprenariat.