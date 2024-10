Maroc : Averses orageuses, grêle et rafales de vent ce lundi

Des averses orageuses localement fortes, accompagnées de grêle et de rafales de vent, sont attendues lundi dans plusieurs provinces du Maroc, a annoncé la Direction générale de la météorologie (DGM).



Les averses orageuses (30-60 mm) intéressent lundi de 8h30 à 20h, les provinces de Midelt, Tinghir et Errachidia, a précisé la DGM dans un bulletin d’alerte de niveau de vigilance orange.



Le même phénomène est attendu de 12h à 23h dans les provinces de Taounate, Taza, Tetouan, Beni Mellal, Ifrane, Khenifra, Boulemane, Sefrou, Azilal, Moulay Yacoub, Al Haouz, Al Hoceïma, Ouarzazate, Chefchaouen, Fes et Figuig.



Par ailleurs, des rafales de vent localement fortes de (70/85Km/h) sont attendues, lundi de 09h à 21h, dans les provinces de Figuig, Jerada, Guercif, Taourirt, Boulmane et Midelt, fait savoir la DGM dans un bulletin d’alerte de niveau de vigilance orange.