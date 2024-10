Après le consulat à Laayoune, le Burundi souhaite des investissements marocains

Le chef de la diplomatie du Burundi conduit «une mission économique au Maroc», indique le ministère burundais des Affaires étrangères. Dans le cadre de cette visite, Albert Shingiro s’est réuni, jeudi 10 octobre à Rabat, avec son homologue marocain, Nasser Bourita.

Les deux ministres «ont passé en revue des sujets bilatéraux ayant trait à la prochaine table ronde et à la réunion ministérielle de la commission mixte». En effet, le gouvernement burundais prévoit d’organiser, les 5 et 6 décembre, une table ronde sur les opportunités d’investissements dans ce pays africain. À cet effet, la délégation conduite par le ministre Shingiro a invité des investisseurs marocains à cet événement, précise la même source.

Dans sa communication portant sur la rencontre entre Nasser Bourita et Albert Shingiro, la diplomatie marocaine a mis l’accent sur «le soutien constant et inconditionnel [du Burundi] à l'intégrité territoriale et à la souveraineté du Maroc sur l’ensemble de son territoire, y compris la région du Sahara». Pour rappel, le Burundi avait ouvert un consulat général à Laâyoune, le 28 février 2020.

Et d’ajouter que «M. Shingiro a salué le leadership de SM le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, et les initiatives royales au profit des États africains atlantiques et pour favoriser l'accès des pays du Sahel à l'océan Atlantique, à la faveur d'une Afrique prospère et d'une coopération solidaire».

«Les deux ministres ont procédé à la signature d’un communiqué conjoint et convenu de la signature de la Feuille de route 2025-2027, lors de la prochaine commission mixte de coopération, prévue au Burundi.»

Le ministre des Affaires étrangères du Burundi a rencontré, le 23 septembre à New York, son homologue algérien, Ahmed Attaf. Les entretiens ont porté sur «les perspectives de renforcement des relations bilatérales entre les deux pays, ainsi que sur plusieurs dossiers et questions d'intérêt commun au niveau continental», avait souligné la diplomatie algérienne.

En janvier 2021, les relations entre Rabat et Gitega avaient traversé une courte période de tension, mais l’entente a pris rapidemment le dessus sur les différends.