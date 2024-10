Maroc : Le SNPM va mettre en place un mécanisme de lutte contre le harcèlement

Le Syndicat national de la presse marocaine (SNPM) s’est engagé à mettre en place un mécanisme interne dédié à la lutte contre le harcèlement et les violences basées sur le genre dans le milieu professionnel, à l’issue de deux ateliers organisés par la Fédération internationale des journalistes (FIJ), les 2 et 3 octobre à Casablanca. Lors de cette activité relayée par l’instance, les échanges ont en effet porté sur l’importance de mettre en place des outils pour traiter les plaintes dans ce sens, ainsi que le rôle essentiel de la Convention 190 de l’OIT, ou encore les manières d’améliorer les conditions de travail des journalistes.

L’initiative s’inscrit dans le cadre du projet «Un secteur médiatique sûr et égal pour les femmes et les jeunes journalistes», visant à renforcer les droits syndicaux des journalistes et à «garantir une politique de tolérance zéro à l’égard de la violence sexuelle et sexiste» dans le microcosme professionnel. A ce titre, l’experte Monia Hajjib et l’avocate Maryam Jamal Al Idriss ont souligné en effet «l’importance de la Convention 190 de l’OIT dans la lutte contre le harcèlement sexuel dans le monde du travail».

A l’issue des deux journées, les participants se sont accordés sur «la structure et les objectifs du mécanisme que le SNPM va désormais mettre en place», à travers «un comité composé de 11 membres du syndicat, issus de ses structures et ayant une expertise en matière d’égalité des sexes et de liberté de la presse, ainsi que de membres du Conseil national fédéral».

Selon la FIJ, dont le Maroc est membre à travers le SNPM, le comité «sera dirigé par une femme journaliste et sera composé d’un nombre égal d’hommes et de femmes». Il comprendra aussi «cinq membres externes ayant de vastes connaissances et une grande expérience dans le domaine des droits humains, de la violence basée sur le genre et de la psychologie, entre autres».

Lors de la 108e Conférence de l’Organisation internationale du travail, en juin 2019, le Maroc a fait partie des membres ayant approuvé la Convention internationale 190 contre les violences et le harcèlement dans le milieu du travail. Au total, ce texte contraignant a bénéficié de 439 voix pour, 7 contre et 30 abstentions.