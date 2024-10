Maroc : La famille de Houcine El Manouzi tient une conférence de presse à Rabat

La famille de Houcine El Manouzi tiendra une conférence de presse, mardi 29 octobre 2024 à 11h00, au siège du Syndicat national de la presse marocaine (SNPM) à Rabat, afin d’«éclairer l’opinion publique sur les derniers développements dans le dossier de la disparition forcée du militant syndical et politique».

La rencontre connaîtra la participation des avocats de la famille, Me Abderrahim Jamaï, Me Mustapha El Manouzi et Me Alain Martinet du barreau de Paris, ainsi qu’Ali Bourequat, l’un des survivants du centre de détention secret PF3, près de Rabat.