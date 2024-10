«Arrivée par avion» : Nadia Benzakour atterrit à la Fondation Hassan II pour les MRE

L’artiste franco-marocaine Nadia Benzakour présente sa création théâtrale et musicale «Arrivée par avion», mercredi 16 octobre à 19h à l’Espace Rivages, au siège de la Fondation Hassan II pour les Marocains résidant à l’étranger. Ecrite et interprétée par l’autrice et scénariste elle-même, cette pièce aborde les questions de l’identité et de la diversité culturelle, à travers le personnage de Nawal.

Sur scène, entre monologues, reprise musicale et poésie, l’actrice s’inspire de son enfance et de sa jeunesse vécues entre la France et le Maroc, tout en réfléchissant à haute voix sur sa réalité de femme marocaine résidante à l’étranger.

Formée en acting et en storytelling à Paris, New York et Los Angeles, Nadia Benzakour a joué dans plusieurs productions hollywoodiennes et européennes, ainsi que les séries «Deep State», «Le Bureau des légendes», ou encore les films «Sofia» et «L’Amante du Rif».

A son actif, l’artiste compte aussi plusieurs collaborations avec des acteurs de renom, comme Carole Bouquet et Patrick Dempsey. Dès 2023, Nadia Benzakour a déjà marqué les esprits, avec ses rôles dans «Seneca, On the Creation of Earthquakes» de Robert Schwentke, ou encore dans «Zodi et Tehu, Frères du Désert» avec Alexandra Lamy.

Parallèlement au jeu d’acteur, Nadia Benzakour chante avec des chorales à Paris et à New York, dont des performances avec Cissy Houston. Après ses débuts sur les planches à Paris, elle a joué dernièrement Hedda Gabler en Norvège.