Le rapprochement entre le Maroc et l’Afrique du sud avance à petits pas

Le timide rapprochement entre le Maroc et l’Afrique du Sud avance d'un petit pas. En témoigne la réunion, tenue lundi 7 octobre à Rabat, entre le ministre des Affaires étrangères, Nasser Bourita, et une délégation sud-africaine conduite par le député et vice-président du Comité des relations internationales du parti Congrès National Africain (ANC), Obed Bapela, indique la diplomatie marocaine.

Dans une déclaration à la presse, le responsable sud-africain a appelé à une intensification des relations économiques et commerciales entre son pays et le royaume, rapporte la MAP. Obed Bapela, également membre du comité exécutif de l’ANC, a invité les entreprises marocaines à investir en Afrique du Sud. Au niveau multilatéral, Bapela s’est félicité du retour du Maroc au sein de l’Union africaine, un espace où les deux pays «pourront travailler ensemble pour relever les défis auxquels fait face l’Afrique».

Cette visite du député et vice-président du Comité des relations internationales du parti Congrès National Africain (ANC), Obed Bapela, intervient trois semaines après les entretiens, du 20 septembre à Johannesburg, entre le président de la Chambre des représentants, Rachid Talbi Alami, et la présidente de l’Assemblée nationale d’Afrique du Sud, Angela Thokozile Didiza, également membre de l’ANC.

Mais le chemin est encore long. En effet, l’ANC s’est félicité, dans un communiqué, des arrêts de la Cour de Justice de l’Union Européenne du 4 octobre, en faveur du Polisario.