Maroc - Etats-Unis : Bourita reçoit des sénateurs américains

Le ministre des Affaires étrangères, Nasser Bourita, a reçu, ce lundi à Rabat, une délégation de sénateurs américains, conduite par le républicain Jerry Moran, indique la diplomatie marocaine.

Dans des déclarations à la MAP, Moran a affirmé qu'«il est très important pour les États-Unis d’avoir les liens les plus étroits et les meilleures relations avec le Maroc», qualifiant le royaume de «pourvoyeur» de stabilité et de paix dans le monde. Il a également exprimé la «gratitude» des États-Unis à «la manière dont le Maroc opère dans le monde» en quête de «consensus pour rassembler les peuples».

Il a aussi appelé à renforcer les liens de coopération bilatérale afin «d’exporter le modèle de stabilité du Maroc au reste du monde, en particulier en Afrique», ajoute la même source.

Le sénateur Jerry Moran est l’auteurd’une lettre, en mars 2022, cosignée par 82 autres parlementaires (démocrates et républicains) appelant l’administration Biden à suspendre l’application de la hausse de 20% des droits d’entrée sur les engrais marocains. En novembre 2023, Moran avait convaincu 35 sénateurs et députés pour réclamer, dans une autre lettre envoyée au locataire de la Maison-Blanche, de baisser les taxes sur les engrais phosphatés en provenance du Maroc.