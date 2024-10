Pays-Bas : La reine Máxima assiste à l’ouverture de MOḌA qui honore la mode marocaine

La reine Máxima des Pays-Bas s’est rendue, mercredi, à l’exposition MOḌA qui s’est ouverte au Centraal Museum d’Utrecht. Dans ce cadre, elle a échangé avec les créateurs autour de leur travail et de leur inspiration. Jusqu’au 2 mars 2025 et en collaboration avec l’agence culturelle DAR, l’événement fait la part belle à la mode marocaine, en mettant en lumière le talent de créateurs comme Karim Adduchi, Mohamed Benchellal, Tamy Tazi, Said Mahrouf et Yousra Razine Mahrah, lauréate du Lichting. Les marques Daily Paper et New Tangier ont également leur place dans cet espace. Lors de la rencontre, la reine.

«Avec MODA, nous souhaitons transmettre l’énergie des créateurs contemporains en lien avec le Maroc», a déclaré Ninke Bloemberg, conservatrice de la mode au Musée central. «Au-delà des stéréotypes, de la haute couture au streetwear et de l’hyperlocal à l’international, MOḌA est dynamique», a-t-elle ajouté.

Lors du vernissage, les co-commissaires Zineb Seghrouchni et Ninke Bloemberg ont partagé leurs points de vue sur la mode. Elles ont également remis le premier exemplaire de l’ouvrage MOḌA à la reine Máxima.

L’objectif de l’initiative est de remettre en question les perceptions de la mode marocaine, souvent réduite aux caftans. Pour Zineb Seghrouchni, «il y a bien plus, notamment des influences parallèles aux tendances mondiales de la mode».