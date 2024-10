Maroc - UE : La Commission européenne «analyse en détail les arrêts» de la CJUE

L’Union européenne a pris note des arrêts de CJUE sur les recours contre l'arrêt du Tribunal, en date du 29 septembre 2021, ainsi que de la réponse à la demande de l'étiquetage des fruits et légumes provenant du Sahara occidental, indiquent dans un communiqué conjoint la présidente de la Commission européenne et le chef de la diplomatie de l’UE.

«La Commission européenne analyse actuellement les arrêts en détail. Dans ce contexte, nous prenons note que la Cour de justice de l'Union européenne préserve la validité de l'accord sur les produits agricoles pour une période supplémentaire de 12 mois», soulignent l’Allemande Ursula von der Leyen et l’Espagnol Josep Borrell. «En étroite coopération avec le Maroc, l’UE entend fermement préserver et continuer à renforcer ses relations étroites avec le Maroc dans tous les domaines du partenariat Maroc-UE», affirment les deux parties.

«L'UE réitère la grande valeur qu'elle attache à son partenariat stratégique avec le Maroc, qui est ancien, vaste et profond. Au fil des ans, nous avons établi une profonde amitié et une coopération solide et multiforme, que nous entendons porter à un niveau supérieur dans les semaines et les mois à venir», promettent les deux responsables de l’UE.

Les arrêts en appel de la Cour de justice de l’Union européenne du 4 octobre sont définitifs. Les Vingt-sept doivent s’y conformer, à moins de trouver une parade permettant de les contourner, comme ce fut lors des négociations entre le royaume et l’UE ayant suivi une décision similaire du tribunal européen, rendue le 21 décembre 2016.