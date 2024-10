Maroc : Entre cinéma, arts et littérature, Moussem Belgica s’invite à Tanger et à Oujda

A l’initiative du Centre nomade des arts basé à Bruxelles, Moussem Belgica – Histoires transnationales, se tiendra à Tanger du 4 au 25 octobre et à Oujda, du 1er au 30 novembre prochain. A l’occasion du 60e anniversaire de la signature de la convention entre la Belgique et le Maroc pour le recrutement de main d’œuvre, cet événement marquant est le fruit d’un partenariat avec des artistes, des auteurs et des réalisateurs, décliné à travers une série d’événements et deux publications, avec le soutien du Conseil de la communauté marocaine à l’étranger (CCME).

L’objectif est de «mettre en évidence l’évolution de Marocain·es d’origine transnationale à travers le prisme de l’art et de la culture». Dans ce sens, une mise en lumière sera faite sur les échanges culturels avec le Maroc à travers trois disciplines artistiques : les arts visuels, la littérature et le cinéma. L’événement devient ainsi une plateforme pour 17 artistes d’origine marocaine, «dont les expériences et les liens avec de multiples pays, souvent établis par le biais de la migration ou d’échanges interculturels, ont influencé l’œuvre et/ou l’identité».

Par la même occasion, «il s’agit d’un hommage aux profondes pollinisations croisées qui caractérisent le monde de l’art contemporain dans une société de plus en plus mondialisée», souligne un communiqué des organisateur. Dans ce cadre, des œuvres de plasticiens seront présentées dans la Galerie d’art contemporain Mohamed Drissi à Tanger et celle d’Oujda. Parallèlement, une rencontre littéraire est prévue au Théâtre Riad Sultan à Tanger et au Lycée Omar Ibn Abdelaziz à Oujda, en présence d’auteurs qui partageront leurs histoires et leurs expériences personnelles.

La Cinémathèque de Tanger et le Conservatoire régional de musique et d’art chorégraphique d’Oujda accueillent également des activités du Moussem, à savoir des projections de courts et de longs-métrages, œuvres de réalisateurs belgo-marocains qui exposeront leurs approches narratives et visuelles, traduisant leurs expériences au sein de leurs communautés.