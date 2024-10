Cinéma : Après Rabat, le 3e MedFilm Festival au Maroc fait escale à Tanger

La première étape de la troisième édition du MedFilm Festival au Maroc (25 au 29 septembre 2024) s’est achevée à Rabat, avec une représentation de La Dolce Vita par le Balletto di Milano, accompagnée de l’Orchestre Amadeus sous la direction du Maestro Gianmario Cavallaro. A travers ce spectacle haut en couleur, tenu dimanche au Théâtre National Mohammed V, un vibrant hommage a été rendu au septième art, avec une reprise des bandes originales des grands opus cinématographiques.

Tout au long de la semaine dernière, le cinéma méditerranéen a en effet été célébré dans la capitale, avec une série de projections de 20 films issus du pourtour, ainsi que des rencontres professionnelles. Voulu à dimension itinérante et régionale, l’événement se tient désormais à Tanger, du 2 au 5 octobre, dans le cadre des 30 ans du MedFilm Festival.

Avant cela, célébré en projections puis en musique et en chorégraphie orchestrée par Agnese Omodei Salè, le cinéma italien a été sous les projecteurs, avec une reprises des mélodies emblématiques de «La Dolce Vita» de Federico Fellini, ou encore «Il était une fois dans l’Ouest» d’Ennio Morricone. En effet, «la richesse de cette édition du MedFilm Festival réside dans son pouvoir à connecter les cultures de la Méditerranée», indiquent les organisateurs, ayant à cœur de «symboliser le dialogue artistique entre les deux rives».

A ce titre, l’ambassadeur d’Italie au Maroc, Armando Barucco, a fait savoir que la participation du Balletto di Milano soulignait «l’importance des échanges culturels entre l’Italie et le Maroc». Pour lui, «ce spectacle clôture en beauté une édition marquée par la diversité et le partage, valeurs fondamentales que nous souhaitons continuer à promouvoir».

Dans ce sens, l’Institut culturel italien de Rabat, partenaire du festival, a eu un rôle clé dans la programmation. Directrice et attachée aux affaires culturelles de l’IIC, Carmela Callea souligne que «le MedFilm Festival permet de rapprocher nos deux nations à travers l’art et la culture». «Ce partenariat est la preuve que la coopération artistique peut surmonter les barrières linguistiques et géographiques», a-t-elle affirmé. L’un des moments forts de cette édition est notamment la projection du film italien tourné en partie au Maroc «Io Capitano», du réalisateur Matteo Garrone.

Du 2 au 5 octobre 2024, la cité du détroit accueille ainsi la seconde étape de cette édition, avec une rediffusion de «La Dolce Vita». «Le Cinéma Rif et le Palais des Arts et de la Culture seront les lieux phares de cette escale, où les cinéphiles pourront assister à de nouvelles projections, débats et masterclasses», font savoir les organisateurs.

Directrice artistique du festival, Sofia Caracino salue pour sa part «la réponse enthousiaste du public et des artistes». «Cette édition a montré une fois de plus que le cinéma est un puissant vecteur de dialogue interculturel. Nous remercions tous ceux qui ont contribué à faire de cette édition un succès, et nous sommes impatients de continuer cette aventure à Tanger», a-t-elle déclaré.