Inwi décroche trois prix à l’African Cristal Festival

Inwi a décroché trois prix lors de l’African Cristal Festival 2024, tenu à Casablanca le 27 septembre. La première distinction est revenue à l’opérateur dans la catégorie «Long Term Creativity», pour la collaboration avec l’humoriste Hassan El Fad, notamment à travers son personnage emblématique «Kabour». Dans la catégorie «Social & Influencer – Best Use of Instagram», inwi a été primé pour sa collaboration avec le créateur de contenu Adil Taouil.

Enfin, le troisième prix a été décerné dans la catégorie «The Innovative Media Award», pour l’activation digitale «FOOH JO 2024», campagne de soutien à l’équipe nationale U23. Pour l’opérateur, ces récompenses soulignent sa capacité «à innover et à s’inscrire durablement dans le paysage publicitaire et digital africain».

L’African Cristal Festival fait la part belle à la créativité et à l’innovation des marques au niveau continental, en récompensant les campagnes publicitaires impactantes. Aujourd’hui, il s’agit d’un événement de référence dans l’écosystème africain de la publicité, de la communication et des médias.