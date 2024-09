Sahara : Le Maroc réitère ses conditions à De Mistura

Le ministre des Affaires étrangères, Nasser Bourita, a reçu à New York l’envoyé personnel du secrétaire général de l’ONU pour le Sahara occidental Staffan de Mistura. Comme lors de précédentes rencontres avec De Mistura, le chef de la diplomatie a rappelé les constantes de la position du Maroc sur ce sujet, déjà réaffirmées par le roi Mohammed VI au secrétaire général de l’ONU.

La partie marocaine a assuré l'émissaire onusien du soutien de Rabat «aux efforts du Secrétaire Général et de son Envoyé Personnel pour une solution politique réaliste, pragmatique, durable et basée sur le compromis». Elle a exigé de considérer «l’autonomie, sous souveraineté marocaine, comme seule et unique solution à ce différend régional». Et de mettre l’accent sur le format des «tables-rondes avec la participation de toutes les parties, notamment l’Algérie, comme seul cadre de ce processus, et ce conformément à la résolution 2703 du Conseil de Sécurité, du 30 octobre 2023». Bourita a également appelé au «respect scrupuleux du cessez-le-feu par les autres parties comme préalable à la poursuite du processus politique», indique un communiqué du ministère des Affaires étrangères.

De Mistura s’est réuni, également à New York, avec le chef de la diplomatie de la Mauritanie, Mohamed Salem Ould Merzoug. L’émissaire onusien devra informer, dans les semaines à venir lors d’une séance à huis-clos, les membres du Conseil de sécurité sur la situation au Sahara.