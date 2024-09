Maroc : Weir Group et l’OCP scellent un contrat de 316 MDH pour les projets de phosphate

La multinationale écossaise d’ingénierie Weir Group plc a annoncé, ce lundi, avoir obtenu un contrat de 25 millions de livres sterling (316 MDH) pour fournir des solutions économes en énergie et durables pour la prochaine phase des projets de phosphate greenfield de Benguerir et Louta, du groupe OCP au Maroc.

Dans un communiqué, la société basée à Glasgow a indiqué que cet accord soutenait la poursuite de la construction du projet Louta et le triplement de la production du projet Benguerir. Weir a déjà livré des solutions similaires de séparation et de déschlammage pour Benguerir. L’expansion de Benguerir devrait suivre la phase initiale, dont la production devrait débuter cette année, avec une durée de vie de la mine prévue de plus de 100 ans.

Jon Stanton, PDG de Weir, souligne qu’en plus des solutions de pointe et du service de classe mondiale, les équipes locales du groupe continueront à accompagner l’OCP. Une fois les équipements mis en service, Weir fournira ainsi un support après-vente par l’intermédiaire d’experts techniques de son centre de service marocain, situé à proximité des projets.