Total Maroc quadruple ses bénéfices au S1 de 2024

Le résultat net social de TotalEnergies Marketing Maroc a atteint 402 MDH et le résultat net consolidé à 406 MDH, au premier semestre de l’année 2024, contre 136 et 96 MDH respectivement à la même période de l’année dernière. Selon un communiqué, cette évolution est expliquée par une reprise économique faisant enregistrer une hausse des ventes, parallèlement à la baisse des prix et aux effets de stocks de moindre importance.

La même source rappelle que TotalEnergies Marketing Maroc dispose d’un réseau de 393 stations-service.